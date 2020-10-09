مواجهة "نارية" في نهائي "رولان غاروس".. فيديو

تأهل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بعد فوزه بشق الأنفس على اليوناني ستيفانوس تسيتيباس المصنف سادسا.

تقدم دجوكوفييتش بمجموعتين متتاليتين بواقع: (6-3) و(6-2)، لكن اللاعب اليوناني المتألق عاد من بعيد وأدرك التعادل بفوزه في المجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة: (7-5) و(6-4). إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للنجم الصربي الذي حسم نتيجة المباراة لصالحه في المجموعة الخامسة الفاصلة، بستة أشواط مقابل شوط واحد.

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarrospic.twitter.com/FxF2jZ11DX — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

وضرب نوفاك دجوكوفيتش موعدا، في النهائي يوم الأحد المقبل، مع النجم الإسباني رافائيل نادل المصنف الثاني عالميا، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، المصنف الثالث عشر، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع (6-3) و(6-3) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب "فيليب شاترييه"، واستمرت ثلاث ساعات و12 دقيقة.

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

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يذكر أن نوفاك دجوكوفيتش توج مرة واحدة فقط بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، من أصل 17 لقبا أحرزها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام".

في حين توج رافائيل نادال بلقب بطل "رولان غاروس" 12 مرة، من أصل 19 لقبا ضمن البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: RT