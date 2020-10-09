نادال ملك "رولان غاروس" يبلغ النهائي .. فيديو

صعد النجم الإسباني رافائيل نادال إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، على حساب الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.

وتمكن الماتادور نادال المصنف الثاني عالميا، من الفوز على دييغو شوارتزمان، المصنف الثالث عشر، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع (6-3) و(6-3) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيليب شاترييه"، واستمرت ثلاث ساعات و12 دقيقة.

Four finals in a row and 13 total in Paris. Rafael Nadal is a cheat code.



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وحقق النجم الإسباني ملك الملاعب الرملية، بذلك انتصاره رقم 99 على ملاعب "رولان غاروس" حتى الآن.

وسيكون نادال، حامل اللقب، في النهائي يوم الأحد المقبل، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، واليونالي ستيفانوس تسيتيباس المصنف السادس.

ويتطلع رافائيل نادال للفوز باللقب رقم 13 في على ملاعب "رولان غاروس"، والعشرين في بطولات "الغراند سلام"، ليعادل الرقم القياسي للنجم السويسري روجر فيدرير، الذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة.

المصدر: RT