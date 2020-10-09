نادال ملك "رولان غاروس" يبلغ النهائي .. فيديو
صعد النجم الإسباني رافائيل نادال إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، على حساب الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.
وتمكن الماتادور نادال المصنف الثاني عالميا، من الفوز على دييغو شوارتزمان، المصنف الثالث عشر، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع (6-3) و(6-3) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيليب شاترييه"، واستمرت ثلاث ساعات و12 دقيقة.
Four finals in a row and 13 total in Paris. Rafael Nadal is a cheat code.— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020
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وحقق النجم الإسباني ملك الملاعب الرملية، بذلك انتصاره رقم 99 على ملاعب "رولان غاروس" حتى الآن.
9⃣9⃣ problems but RG ain't one#RolandGarrospic.twitter.com/6qqKOqqtOh— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020
وسيكون نادال، حامل اللقب، في النهائي يوم الأحد المقبل، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، واليونالي ستيفانوس تسيتيباس المصنف السادس.
A 1️⃣0️⃣th RG semi-final for @DjokerNole.— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020
A first for @StefTsitsipas.
Who reaches the final?#RolandGarrospic.twitter.com/0Yt53NqZd2
ويتطلع رافائيل نادال للفوز باللقب رقم 13 في على ملاعب "رولان غاروس"، والعشرين في بطولات "الغراند سلام"، ليعادل الرقم القياسي للنجم السويسري روجر فيدرير، الذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة.
المصدر: RT