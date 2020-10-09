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"أسود الأطلس" يفترسون "أسود التيرانغا"

الرياضة

Reuters
منتخب المغرب - صورة من الأرشيف
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تغلب المنتخب المغربي على ضيفه السنغالي (3-1) في اللقاء الودي بكرة القدم الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وحملت ثلاثية المغرب "أسود الأطلس" توقيع كل من، سليم أملاح ويوسف النصيري ويوسف العربي، في الدقائق (10، 71، 86) على الترتيب.

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 بينما سجل السنغالي إسماعيلا سار هدف حفظ ماء الوجه "لأسود التيرانغا" من ركلة جزاء قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط.

وسيخوض المغرب مباراة ودية أخرى أمام الكونغو الديمقراطيةيوم 13 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات 

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