لاعبان عربيان ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تقريرها السنوي حول أفضل 60 موهبة في كرة القدم عبر العالم.

وتضمنت القائمة وفقا لـ"الغارديان"، موهبتين مغربيتين، ينتظر أن يتألقا بقوة خلال القادم من المواعيد ويكون لهما شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة.

ويتعلق الأمر باللاعب أمير أرلي، من أب تركي وأم مغربية، وهو من مواليد سنة 2003، لاعب ديجون الفرنسي الذي استقطبه من فريق محلي اسمه "Jura sud foot".

واختار أمير أرلي اللعب بقميص المغرب بعدما بات لاعبا مهما رفقة ديجون الذي يدعوه بين الفينة والأخرى للتدرب مع الفريق الأول، وكان مطلوبا من عدة أندية أوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني وموناكو الفرنسي.

ويهم الاسم الثاني موهبة أكاديمية محمد السادس محمد أمين الساهل، أيضا من مواليد 2003، الذي يعتبر في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين في شمال إفريقيا، لما يملكه من إمكانات فنية وقدرة كبيرة على المراوغة في مساحات ضيقة، وسبق للجمهور المغربي أن تعرف عليه في مناسبات عديدة، أولها كانت في كأس دانون.

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المصدر: "hespress"