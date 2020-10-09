 
مباشر

السلطان إبرا يخرج منتصرا

الرياضة

السلطان إبرا يخرج منتصرا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owm5

أعلن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش اليوم الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه من الحجر الصحي، واستعداده للمشاركة في "ديربي" ميلانو بعد ثمانية أيام.

وكتب زلاتان البالغ من العمر 39 عاما، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإيطالية: "لقد شفيت! السلطات الصحية حذرتني (أعلمتني)، الحجر انتهى، بإمكانك الخروج!".

إقرأ المزيد
شاهد.. زلاتان يكشف طريقته لمكافحة كورونا وماذا قال عن الفيروس؟!
شاهد.. زلاتان يكشف طريقته لمكافحة كورونا وماذا قال عن الفيروس؟!

وأفاد ميلان بدوره أن الفحصين المتتاليين اللذين خضع لهما المهاجم السويدي جاءت نتيجتهما سلبية، واستنادا الى ما ينص عليه البروتوكول الصحي، بإمكانه الخروج من الحجر.

ودخل إبراهيموفيتش الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 أيلول، أي بعد أربعة أيام على قيادته ميلان للفوز في مباراته الأولى في الدوري على بولونيا بإحرازه هدفي "الروسونيري".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا