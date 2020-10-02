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شاهد.. زلاتان يكشف طريقته لمكافحة كورونا وماذا قال عن الفيروس؟!

الرياضة

شاهد.. زلاتان يكشف طريقته لمكافحة كورونا وماذا قال عن الفيروس؟!
Globallookpress
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يواصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، تدريباته خلال العزل الصحي الذي يخضع له بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر زلاتان "السلطان إبرا" مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "تويتر" وهو يجري على جهاز المشي، معلقا بعبارة: "لا يمكن ترويض هذا الحيوان".

وكعادته بطابع "نرجسي" أعلن زلاتان إبراهيموفيتش يوم الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في أول رد له على إيجابية فحوصه الطبية، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اختبار الإصابة بالفيروس كان إيجابيا اليوم، لا يوجد أي أعراض، كوفيد 19 كانت لديه الشجاعة الكافية ليدخل معي التحدي، فكرة سيئة".

ولاقت تغريدة السويدي رواجا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات في معظمها ساخرة من تحديه لكورونا، كما تصدر وسم Zlatan الأكثر تداولا على "تويتر".

 

المصدر: twitter\Ibra_official

 

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