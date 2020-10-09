بالفيديو.. ميسي يرقص "التانغو" مع منتخب بلاده

حقق منتخب الأرجنتين، فجر الجمعة، فوزا صعبا، على ضيفه الإكوادور بهدف نظيف سجله النجم ليونيل ميسي، مقتنصا 3 نقاط في مستهل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ميسى مهاجم برشلونة الإسبانى هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من المباراة.

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وخسر منتخب الأرجنتين مرة واحدة في آخر 8 مواجهات ضد الإكوادور ضمن تصفيات كأس العالم، ورغم فشله في تعزيز تقدمه لم يتعرض للخطر أمام نظيره.

ويخوض منتخب "التانغو" مباراته الثانية في التصفيات الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على نظيره البوليفي في لاباز.



وتقام هذه التصفيات بمشاركة جميع المنتخبات العشرة في هذه القارة بنظام دوري من دور واحد لتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا مع منتخب من قارة أخرى على مقعد آخر في المونديال.

وفي مباريات أخرى، نجحت أوروغواي في تخطي ضيفتها تشيلي بنتيجة 2-1.

وتقدمت أوروغواي قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول بركلة جززاء نفذها لويس سواريز، قبل أن يدرك ألكسيس سانشيز التعادل لتشيلي في الدقيقة 55، لكن البديل ماكسي غوميز منح الأوراغواي فوزا في الوقت في الدقيقة 90.

وتعادلت باراغوي 2-2 مع ضيفتها بيرو في مباراة جاءت كل أهدافها في الشوط الثاني.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أندريه كارييو للبيرو في الدقيقة 53، لكن باراغواي انتفضت بثنائية أنخيل روميرو(81،66)، قبل أن يدرك كارييو التعادل للضيوف في الدقيقة 85.

المصدر: "وكالات"