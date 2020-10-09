شاهد.. ثلاثية "الأسود الثلاثة" في مرمى ويلز قبل ملاقاة بلجيكا

استعدت إنجلترا بأفضل طريقة لمباراتها المرتقبة أمام ضيفتها بلجيكا على ملعب "ويمبلي" الأحد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بتغلبها الخميس بثلاثية نظيفة وديا على جارتها ويلز.

وحملت الأهداف توقيع كل من دومينيك كالفرت-لوين (26)، كونور كودي (53) وداني إينغز الثالث (63)، حيث كانت المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة لاعبين أول أهدافهم في مباراة واحدة لإنجلترا منذ العام 1963.

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وتستضيف إنجلترا بلجيكا الأحد والدنمارك الأربعاء في الجولتين الثالثة والرابعة تواليا من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، بعد أن استهلت النسخة الثانية من المسابقة القارية بمباراتين خارج الديار حيث تفوقت بهدف نظيف على ايسلندا قبل أن تتعادل سلبا مع الدنمارك في كوبنهاغن.

المصدر: "أ ف ب"