روسيا تخسر أمام السويد في عقر دارها (فيديو)

سقط المنتخب الروسي أمام ضيفه السويدي (1-2) في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن استعداداتهما لمنافسات النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا.

وحملت ثنائية السويد توقيع كل من المهاجم ألكسندر إيساك والمدافع ماتياس يوهانسون في الدقيقتين (21 و73) على الترتيب.

📹 Александер Исак вывел шведскую сборную вперед точным ударом головой после розыгрыша стандарта



📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/36itnpoWUZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020

📹 Маттиас Юханссон пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от ноги Федора Кудряшова залетел в ворота.



📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/PlPlpJUo43 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020

بينما سجل المهاجم الروسي ألكسند سوبوليف هدف بلاده الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويستعد منتخب روسيا لمباراتيه أمام كل من ضيفيه التركي والهنغاري يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن الدوري الأوروبي.

وتتصدر روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن وصيفتها هنغاريا.

بينما يحتل منتخبا تركيا وصربيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة لكل منهما.

المصدر: RT