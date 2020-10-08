روسيا تخسر أمام السويد في عقر دارها (فيديو)
سقط المنتخب الروسي أمام ضيفه السويدي (1-2) في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن استعداداتهما لمنافسات النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا.
وحملت ثنائية السويد توقيع كل من المهاجم ألكسندر إيساك والمدافع ماتياس يوهانسون في الدقيقتين (21 و73) على الترتيب.
📹 Александер Исак вывел шведскую сборную вперед точным ударом головой после розыгрыша стандарта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/36itnpoWUZ
📹 Маттиас Юханссон пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от ноги Федора Кудряшова залетел в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/PlPlpJUo43
بينما سجل المهاجم الروسي ألكسند سوبوليف هدف بلاده الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
💪🏻 Дебютный гол Александра Соболева за сборную России#РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕРpic.twitter.com/BcBdb4bRPl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
ويستعد منتخب روسيا لمباراتيه أمام كل من ضيفيه التركي والهنغاري يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن الدوري الأوروبي.
وتتصدر روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن وصيفتها هنغاريا.
بينما يحتل منتخبا تركيا وصربيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة لكل منهما.
المصدر: RT