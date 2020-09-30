ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام بلد الوليد

نجا فريق ريال مدريد حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم من كمين ضيفه بلد الوليد بفوزه عليه بصعوبة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة لليغا.

ويعود الفضل في فوز الفريق الملكي لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل حتى الآن في الموسم الجديد للدوري، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم للمركز الثالث بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني بلد الوليد للهزيمة الثانية مقابل تعادلين أيضا، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: RT