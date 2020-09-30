أتلتيكو مدريد يقع في فخ هويسكا

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه المتواضع هويسكا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" نقطتين ثمينتين بعد هذا التعادل وهو الأول له في الموسم الجديد، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى أربع نقاط حصدها من مباراتين.

بينما تعادل هويسكا للمرة الثالثة في الموسم مقابل هزيمة واحدة في أربع مباريات.

المصدر: RT