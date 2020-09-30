كراسنودار يحقق انجازا تاريخيا لروسيا

تأهل فريق كراسنودار الروسي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد على حساب ضيفه باوك سالونيكا اليوناني، إثر فوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب اليوم الأربعاء.

وتقدم الفريق الروسي بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع اليوناني جيانيس ميخيليديس في الدقيقة 73 خطأ في مرماه.

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وأدرك لاعب خط الوسط المغربي عمر القادوري التعادل للفريق اليوناني في الدقيقة 77، ومن ثم اقتنص الفرنسي ريمي كابيلا هدف الفوز للفريق الروسي في الدقيقة التالية الـ 78 من عمر المباراة.

وجدد كراسنودار فوزه على باوك وبالتيجة ذاتها (2-1)، ليحجز مقعدا له بين كبار أوروبا، ويلتحق بفريقي سان بطرسبورغ ولوكوموتيف موسكو، وتصبح روسيا ممثلة لأول مرة في تاريخها بثلاثة أندية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT