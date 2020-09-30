 
مباشر

كراسنودار يحقق انجازا تاريخيا لروسيا

الرياضة

كراسنودار يحقق انجازا تاريخيا لروسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oubm

تأهل فريق كراسنودار الروسي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد على حساب ضيفه باوك سالونيكا اليوناني، إثر فوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب اليوم الأربعاء.

وتقدم الفريق الروسي بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع اليوناني جيانيس ميخيليديس في الدقيقة 73 خطأ في مرماه.

إقرأ المزيد
دينامو كييف يحجز مقعدا له بين كبار أوروبا
دينامو كييف يحجز مقعدا له بين كبار أوروبا

وأدرك لاعب خط الوسط المغربي عمر القادوري التعادل للفريق اليوناني في الدقيقة 77، ومن ثم اقتنص الفرنسي ريمي كابيلا هدف الفوز للفريق الروسي في الدقيقة التالية الـ 78 من عمر المباراة.

وجدد كراسنودار فوزه على باوك وبالتيجة ذاتها (2-1)، ليحجز مقعدا له بين كبار أوروبا، ويلتحق بفريقي سان بطرسبورغ ولوكوموتيف موسكو، وتصبح روسيا ممثلة لأول مرة في تاريخها بثلاثة أندية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا