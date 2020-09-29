دينامو كييف يحجز مقعدا له بين كبار أوروبا

بلغ فريق دينامو كييف الأوكراني مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد على حساب ضيفه جينت البلجيكي، إثر فوزه عليه (3-0) في لقاء الإياب اليوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية الفريق الأوكراني كل من اللاعبين، فيتالي بويالسكي، والمهاجم الأوروغوياني كارلوس بينيا، والمهاجم جيرسون رودريغيز (لوكسمبورغ)، في الدقائق (9، و36 من ضربة جزاء، و49 من ضربة جزاء) على الترتيب، في الملعب الألمبي بالعاصمة كييف.

وحجز فريق دينامو كييف بجدارة مقعدا له في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" للموسم (2020-2021)، بعد أن جدد فوزه على منافسه البلجيكي، حيث تفوق عليه في مباراة الذهاب أيضا، يوم الأربعاء الماضي، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT