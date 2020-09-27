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بالفيديو.. برسيبوليس الإيراني ينهي أحلام السد القطري في دوري أبطال آسيا

الرياضة

بالفيديو.. برسيبوليس الإيراني ينهي أحلام السد القطري في دوري أبطال آسيا
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ودع السد القطري بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما خسر أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على إستاد المدينة التعليمية في إطار مواجهات دور الـ16.

وأحرز هدف المباراة الوحيد عيسى الكسير في الدقيقة (88)، ليوقف طموح السد، ويقود فريقه الإيراني للدور ربع النهائي.

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وأخفق الزعيم في بلوغ الدور ربع النهائي، ولحق بمواطنه الدحيل الذي كان قد ودع البطولة من دور المجموعات، فيما عوض برسبوليس مواطنه الاستقلال، الذي انهزم أمام باختكور الأوزبكي في الدور ذاته.

المصدر: RT

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