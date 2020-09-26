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الاتحاد الآسيوي يحسم أمر اعتراض الهلال

الرياضة

الاتحاد الآسيوي يحسم أمر اعتراض الهلال
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رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاعتراض المقدم من الهلال السعودي على استبعاده من دوري أبطال آسيا.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا مقتضبا، جاء فيه: "قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، رد الاعتراض المقدم من الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استنادا للمادة 4.3 من التعليمات الخاصة للمسابقات خلال جائحة كوفيد-19".

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وأتم: "ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".

واستبعد الاتحاد الآسيوي، الأربعاء الماضي، الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا معظم لاعبيه، بعد شطب نتائجه في دوري أبطال آسيا، عقب إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا، كحد أدنى، لخوض مباراته أمام شباب الأهلي دبي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

المصدر: the-afc.com

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