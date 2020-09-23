استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا

اعتبر الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، نتائج الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري أبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان: "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتابع:"وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة "كوفيد-19"، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة".

بدوره، كتب الهلال عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبرا أن "الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيا وبدنيا لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

📃 قرّر مراقب مباراة #الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها#الهلال_شباب_أهلي_دبي — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

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وكان الهلال حامل اللقب قد ضمن تأهله إلى الدور الثاني في وقت سابق من البطولة المجمعة المقامة في "فقاعة" الدوحة، لكن فيروس كورونا ضرب لاعبيه على عدة دفعات، لدرجة أنه قدم لائحة من 11 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وعشية مواجهته مع شباب الأهلي بلغ عدد المصابين في الهلال 19 لاعبا، بينهم أبرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، فضلا عن إداريين ومعالجين.

وتجاوز الهلال ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه وتأهل الأحد للدور ثمن النهائي، بتعادله مع شهر خودرو الإيراني 0-0، قبل أن يأتي قرار الأربعاء واعتباره منسحبا من البطولة.

المصدر: "أ ف ب"