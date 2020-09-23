دوري أبطال آسيا.. "أهلي جدة" يخسر بثلاثية أمام "استقلال طهران" (فيديو)

خسر أهلي جدة أمام استقلال طهران 0-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل ثلاثية استقلال طهران مهدي قائدي في الدقيقة 29، وعلي كريمي 38، والمالي شيخ دياباتي 54.

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ولم يقدم الأهلي قبل دور الستة عشر، الأداء المأمول منه وقدم عرضا باهتا على مدى شوطي المباراة، ولم يفلح في صناعة هجمة منظمة، في ظل إشراك الصربي فلادان المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين الشباب قليلي الخبرة.

وبهذه النتيجة رفع استقلال طهران رصيده إلى 5 نقاط، ليفوز ببطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، متقدما على الشرطة العراقي برصيد الأهداف، وليرافق أهلي جدة الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط متصدرا المجموعة.

المصدر: RT