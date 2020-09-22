بعد "الهاتريك".. مهاجم الشارقة الأفضل في أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويلتون سواريز، مهاجم الشارقة، كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وتصدر قائمة المرشحين في هذه الجولة، مهاجم الشارقة، ويلتون سواريز، حيث سجل 3 أهداف خلال الفوز 6-0 على التعاون السعودي.



وجاءت أهداف ويلتون سواريز، من 4 تسديدات على المرمى، وفاز في 4 مواجهات فردية وصنع فرصتين لزملائه، ليجمع 9.5 نقطة.



وانضم إلى ويلتون في هذه القائمة، زميله في الشارقة، كايو لوكاس، الذي نجح في هز الشباك، وصنع هدفا لزملائه.

📊 OPTA have named the candidates for the @Toyota Player of the Week for #ACL2020 Matchday 5️⃣!



🤔 Who is 𝐘𝐎𝐔𝐑 choice for POTW?



𝕍𝕆𝕋𝔼 👉 https://t.co/IZEuJIZ4A5pic.twitter.com/7C5lhvjduK — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 22, 2020

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وشملت القائمة أيضا، العراقي، مازن فياض، لاعب الشرطة، الذي كان مرشحا كذلك في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدف فريقه أمام الاستقلال الإيراني.



ودخل خالد الغنام، لاعب النصر، قائمة المرشحين، بعد تعادل فريقه 1-1 أمام السد، وفاز اللاعب في 11 مواجهة فردية، ونجح في 5 مراوغات، ليجمع 7.7 نقطة.



وتواجد كذلك في القائمة، ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي دبي، ومهدي علي فارمازي، لاعب خودرو الإيراني، وعلي فائز، لاعب الشرطة العراقي.

المصدر: twitter\theafc