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دوري أبطال آسيا.. التعاون السعودي يتلقى هزيمة سداسية كارثية أمام الشارقة (فيديو)

الرياضة

دوري أبطال آسيا.. التعاون السعودي يتلقى هزيمة سداسية كارثية أمام الشارقة (فيديو)
twitter\SharjahFC
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اكتسح الشارقة الإماراتي الاثنين، نظيره التعاون السعودي بنتيجة 6-0 في مباراتهما على ستاد المدينة التعليمية، بالدوحة، ضمن الجولة 5 من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وسجل الشارقة أهدافه الستة بواسطة ويلتون سواريس "هاتريك" في الدقائق 49، و57، و61، وسيف راشد في الدقيقة 45، ومحمد عبد الباسط في الدقيقة 54، وكايو في الدقيقة 68.

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ورفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط، وقفز من المركز الرابع (الأخير)، إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن برسيبوليس الإيراني الذي تراجع إلى المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري المتصدر.

ويلتقي الشارقة مع برسيبوليس الخميس المقبل، بينما يلتقي الدحيل مع التعاون، في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة، والتي تحسم الصراع على بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة.

المصدر: RT

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