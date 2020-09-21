بالفيديو.. المعز يقرب الدحيل من ثمن نهائي أبطال آسيا

عزز الدحيل القطري خطواته نحو ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب انتصاره على برسبوليس الإيراني بهدف دون رد، الاثنين، ضمن المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات.

وتمكن الدحيل من خطف نقاط المواجهة بفضل هدف نجمه المعز علي في الدقيقة الستين من ركلة جزاء.

وبات رصيد الدحيل 9 نقاط في الصدارة مؤقتا، متقدما بفارق نقطتين على الفريق الإيراني الخاسر الذي احتل المركز الثاني وثلاث نقاط على التعاون السعودي الذي يواجه الشارقة الإماراتي في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT