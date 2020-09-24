مدرب أرسنال يصدم الألماني أوزيل

قال مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا، إن فريقه يتطور وإنه من الصعب على النجم الألماني مسعود أوزيل شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

وأضاف أرتيتا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد فوز فريقه على مضيفه ليستر سيتي 2-0 أمس الأربعاء، في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين: "الفريق يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه. نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل، لذا علينا الحفاظ على ذلك".

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وتابع: "أحاول اختيار التشكيلة التي بحسب رأيي في أفضل وضع. نختار اللاعبين الذين نؤمن أنهم الأمثل لكل مباراة ويمكنكم رؤية ذلك بسبب استمرار التغيير في التشكيلة".

وأكمل المدرب الإسباني: "يمكن أن تروا.. هذا صعب جدا ليس لمسعود فقط بل للاعبين آخرين بدخول التشكيلة. نحاول اختيار اللاعبين المناسبين كل أسبوع".

ولم يلعب أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، في نهاية الموسم الماضي وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.

المصدر: رويترز