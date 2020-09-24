كأس الرابطة.. أرسنال يقصي ليستر وتشيلسي يكتسح بارنسلي

تأهل أرسنال وتشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوز الأول على ليستر سيتي 2-0، أمس الأربعاء في قمة مباريات الدور الثالث، فيما اكتسح الثاني بارنسلي 6-0.

وعلى ملعب "كينغ باور ستاديوم" في ليستر، انتظر أرسنال النيران الصديقة لافتتاح التسجيل عبر مدافع ليستر سيتي، كريستيان فوش، الذي سجل خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57، قبل أن يضيف المهاجم إدوارد نكيتيا الهدف الثاني، في الدقيقة 90.

وهذا الفوز هو الرابع تواليا لأرسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات، علما أنه يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن ليستر المتصدر.

وفي مباراة أخرى، كرم تشيلسي وفادة ضيفه بارنسلي من الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بالفوز عليه 6-0، في مواجهة تألق فيها الوافد الجديد كاي هافيرتس، الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 29، و55، و65، فيما تكفل تامي أبراهام، وروس باركلي، وأوليفييه جيرو، بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لـ"البلوز"، في الدقائق 19، و49، و83 على الترتيب.

وأقيمت المباراتان خلف أبواب موصدة تنفيذا لقرار الحكومة البريطانية، التي اتخذت إجراءات صارمة بشأن عدم السماح للجماهير بالدخول إلى الملاعب خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات