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مشهد جديد للأب "الحنون" رونالدو مع ابنته (فيديو)

الرياضة

مشهد جديد للأب
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تحرص صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي على نشر فيديوهات له عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقضي الوقت في مداعبة أطفاله.

ونشرت جورجينا رودريغيز عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، فيديو لطيفا يظهر فيه رونالدو وهو يقضي وقتا مع ابنتهما آلانا مارتينا في حديقة منزلهما.

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ولدى رونالدو وجورجينا طفلة واحدة مشتركة، هي آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال للدون البرتغالي من امرأتين مجهولتين، وهم الابن البكر كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد استبعد النجم البرتغالي عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الفائت 2019-2020، للمرة الأولى منذ إطلاق "يويفا" للجائزة، عام 2010.

المصدر: instagram\georginagio

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