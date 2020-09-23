مبادرة من البرتغال تسعد كريستيانو رونالدو

قررت أكاديمية المواهب بنادي سبورتينغ لشبونة تغيير اسمها لتحمل اسم أكاديمية "كريستيانو رونالدو"، تكريما لهداف البرتغال التاريخي الذي استهل مشواره المهني في سبورتينغ.

وأعلن النادي البرتغالي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع اسم رونالدو على الأكاديمية، التي تخرجت منها مجموعة من أبرز نجوم البرتغال، مثل لويس فيغو ولويس ناني وريكاردو كواريزما.

✨ The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy ✨



Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo 👑 pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4 — Sporting CP English (@SportingCP_en) September 21, 2020

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وقضى رونالدو 5 سنوات في سبورتينغ، وخاض مباراته الرسمية الأولى في استاد "ألفالادي" قبل الانتقال إلى مسرح الأحلام "أولد ترافورد" للعب بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونال رونالدو، هداف يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، جائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019 الماضي.

المصدر:twitter\SportingCP