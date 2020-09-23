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بالفيديو.. سواريز يغادر برشلونة "باكيا"

الرياضة

بالفيديو.. سواريز يغادر برشلونة
Reuters ALBERT GEA
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ودع الأورغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، زملاءه في النادي الكتالوني صباح الأربعاء، تمهيدا للرحيل والتحاقه بفريق أتلتيكو مدريد.

ورصدت الكاميرات لويس سواريز وهو يبكي بينما كان خلف مقود سيارته أثناء خروجه من المدينة الرياضية التابعة للفريق الكتالوني، بحسب وسائل إعلام مختلفة بحسب ما أفادت شبكة "غول" الإسبانية.

وتواجد الأوروغوياني وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في المدينة الرياضية وتدرب بشكل طبيعي مع زملائه تحت قيادة المدرب، رونالد كومان في آخر تمرين له مع الفريق اليوم الأربعاء.

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وكشفت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن توقيع سواريز على فسخ العقد سيكون خلال الساعات القادمة مع إقامة حفل ومؤتمر صحفي لوداعه غدا، الخميس، في برشلونة.

وسجل سواريز البالغ 33 عاما، 198 هدفا بقميص برشلونة، وفاز بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادما من ليفربول عام 2014.

المصدر: وكالات

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