سواريز يفسخ عقده مع برشلونة ويحدد وجهته

ذكرت إذاعة "RAC1" الإسبانية، الاثنين، أن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، من أجل فسخ عقده، هذا الصيف.

وقالت أن سواريز فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجانا.

🔴 ÚLTIMA HORA - Luis Suárez renuncia a una part de la fitxa del seu últim any de contracte i marxa amb la carta de llibertat @EsportsRAC1@FCBRAC1#frac1@gerardromerohttps://t.co/8ck7gcdZ6D — RAC1 (@rac1) September 21, 2020

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فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد، اتفق مع المهاجم البالغ 33 عاما، على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وتابعت الصحيفة أن الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، والمدير الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على الانتقال للفريق.

ونوهت إلى أن "هناك عقبة لضمه، وتتمثل في أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من دييغو كوستا، للتعاقد مع سواريز".

وكان سواريز قد خضع لاختبار اللغة الإيطالية بهدف الحصول على الجنسية الإيطالية للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن حسب ما ورد في تقارير الصحف خلال الساعات الأخيرة، فإن صفقة انتقاله لليوفي قد تعطلت.

المصدر: twitter\rac1