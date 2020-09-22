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فضيحة لسواريز بسبب اختبار اللغة الإيطالية

الرياضة

فضيحة لسواريز بسبب اختبار اللغة الإيطالية
Reuters ALBERT GEA
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كشف وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، عن فضيحة للويس سواريز مهاجم برشلونة، أثناء أداء اختبارات الحصول على جواز سفر إيطالي.

وقالتصحيفة "لا ريبوبليكا"، إنه تم الكشف عن مخالفة سواريز للقواعد أثناء أداء اختبارات اللغة الإيطالية.

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن معرفة سواريز بكل أسئلة الاختبار قبل القدوم إلى إيطاليا، لتسهيل حصوله على جواز سفر إيطالي.

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وواجهت جامعة بيروجيا للأجانب اتهامات تشير إلى تزوير امتحان اللغة الإيطالية الذي خضع له  سواريز الأسبوع الماضي للحصول على مستوى B1 في اللغة الإيطالية، مما سمح له بأن يصبح مواطنا إيطاليا.

وأوضحت صحيفة mundodeportivo الإسبانية أن مكتب المدعي العام في بيروجيا، فتح تحقيقا بشأن الواقعة، بعدما تم الاتفاق على الأسئلة مسبقا بين المسؤولين وسواريز.

وفي بيان رسمي صدر هذا الثلاثاء ، أكدت الجامعة مجددا على "صحة وشفافية" الاختبار الذي خضع له مهاجم نادي برشلونة تمهيدا للحصول على الجنسية، والانضمام إلى يوفنتوس، قبل أن تنهار الصفقة مؤخرا.

المصدر: mundodeportivo

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