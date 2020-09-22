رئيس برشلونة يقف في وجه سواريز

كشفت إذاعة RAC1 الكتالونية عن تعقد عملية انتقال الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إلى أتلتيكو مدريد، بعد أنباء فسخ عقده مع البرسا.

ووفقا لتقرير الإذاعة، فإن برشلونة لا يقبل بانتقال المهاجم الأوروغوياني للجار الإسباني، دون أن يدفع النادي المدريدي مقابلا ماديا.



وأضافت: "في الاتفاق بين سواريز وبرشلونة، توجد قائمة بأهم الفرق في أوروبا التي لن يتمكن المهاجم من الانتقال إليها، ولكن أتلتيكو مدريد لم يكن من بين هذه الفرق".



وتابعت: "خرج رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من هذا المأزق بضم أتلتيكو مدريد للقائمة، ولم يتم توقيع اتفاقية فسخ العقد معه، بل تمت صياغتها فقط".

PER SI T'HO HAS PERDUT --> Luis Suárez renuncia a una part de la fitxa del seu últim any de contracte i marxa amb la carta de llibertathttps://t.co/8ck7gcdZ6D — RAC1 (@rac1) September 21, 2020

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وكانت الإذاعة قد ذكرت، الاثنين، أن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع سواريز البالغ 33 عاما، من أجل فسخ عقده، بالتراضي للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجانا.

المصدر: twitter\rac1