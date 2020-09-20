شاهد.. مقاتل يسحق منافسه بضربة قاضية بقدمه

اكتسح الأمريكي رندي كوستا خصمه جورني نيوسون، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وذلك ضمن أمسية لرياضة الفنون القتالية المختلطة "UFC".

ووجه كوستا لوجه خصمه، ضربة قوية بقدمه، أسقطته على أرض الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوز كوستا بالضربة القاضية.

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وحقق رندي كوستا بذلك انتصاره السادس حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة.

بينما مني جورني نيوسون بالهزيمة الثالثة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل تسعة انتصارات.

المصدر: وكالات