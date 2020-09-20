كلوب يكشف سر مستوى محمد صلاح

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب ثبات مستوى محمد صلاح مع "الريدز"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن قلة من اللاعبين حققوا مثل أرقام "الفرعون".

وقال المدرب الألماني في تصريح نقلته صحيفة "ليفربول إيكو": "أرقامه لا تصدق، من شاهد مباراة ليدز يونايتد سيقول إنه سجل هدفين من ركلات الجزاء، ولكن إذا لاحظنا مستواه في اللقاء فإنه يستحق بالفعل تسجيل هاتريك، إن لم يكن أكثر".

وأضاف: "لا أعرف كيف ينظر مشجعو ليفربول إلى محمد صلاح، فمن الواضح أن هناك آراء مختلفة، ولكنني أعتقد بأنهم يعرفون مدى أهميته بالنسبة لنا، وهذا أمر مفروغ منه بنسبة 100%".

Jürgen Klopp explains how Mohamed Salah has stayed at the top https://t.co/b1hxYOdmE6pic.twitter.com/d1ujFqv3SQ — Liverpoogle (LFC) (@Liverpoogle) September 20, 2020

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وواصل: "لا يوجد الكثير من المهاجمين في جميع أنحاء العالم حققوا أرقام صلاح بعد 3 سنوات في نفس النادي، إنه لاعب استثنائي، وأعتقد بأن ثبات مستواه له سبب وجيه وهو حفاظه على نفس الرغبة الفردية منذ قدومه إلى هنا".

وأتم: "نحن محظوظون بوجود صلاح، وماني، وفيرمينو معنا، لأن واحدا منهم على الأقل سيتألق كل أسبوع، إنهم يعملون بجد من أجل بعضهم البعض ويحترمون بعضهم البعض".

ويتحضر ليفربول لمواجهة تشيلسي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.

المصدر: liverpoolfc