ليفربول يحتفل بتسجيل صلاح 52 هدفا في 63 مباراة في معقل "الريدز" (فيديو وصور)
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بوصول نجمه المصري محمد صلاح البالغ 28 عاما إلى الهدف رقم 52 خلال 63 مباراة على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".
ونشر حساب ليفربول في "تويتر" صورة إحصائية بأهداف صلاح في "الأنفيلد"، وأرفقها بتعليق: "سجل تهديفي مميز للملك المصري محمد صلاح في أنفيلد".
سجل تهديفي مميز للملك المصري محمد صلاح في آنفيلد 👑 pic.twitter.com/vnVrCHlDiR— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2020
وتألق صلاح بإحرازه ثلاثة أهداف (اثنان منها من ركلتي جزاء) من الأهداف الأربعة لفريقه في شباك ضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن الجولة الأولى من عمر "البريميرليغ" وانتهت بفوز "الريدز" بصعوبة بنتيجة 4-3.
أهداف المباراة كاملة#ليفربول_ليدز— أخبار البريميرليغ (@k0ra_EN) September 12, 2020
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وحقق صلاح رقما تاريخيا في مباراة أمس، بتسجيله الهدف الأول لفريقه، حيث بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أول أهداف "الريدز" في "البريمرليغ" في 4 مواسم متتالية.
2017 ✅— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2020
2018 ✅
2019 ✅
2020 ✅
الملك المصري @MoSalah يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي 😍👑pic.twitter.com/2hqdyCiYHV
🇪🇬 محمد صلاح اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل اول هدف في البريمرليغ في 4 مواسم متتالية— Faisal (@Fa2salista) September 12, 2020
✅ 2017-18 ضد واتفورد
✅ 2018-19 ضد ويستهام
✅ 2019-20 ضد نورويتش
✅ 2020-21 ضد ليدز يونايتد pic.twitter.com/CAuSukG2TT
وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 2018-2019، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.
المصدر: RT