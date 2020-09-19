بارتوميو يخرج عن صمته ويعلق على أزمة رحيل ميسي وحجب الثقة!

أجرى رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مقابلة تحدث فيها عن الملفات الشائكة في النادي، أبرزها أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحملة سحب الثقة من مجلس إدارته.

وكان برشلونة قد أعلن نجاح إجراءات حملة سحب الثقة من مجلس بارتوميو، بعد انتهاء حملة التحقق من صحة توقيعات أعضاء النادي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 10 آلاف و687 صوتا.

وقال بارتوميو، في تصريحات لصحفية "Barça TV" و"TV3" قبل مباراة برشلونة وإلتشي على كأس يوهان غامبر: "كان عدد التوقيعات مرتفعا وفاجأنا، برشلونة ناد ديمقراطي وأمامنا 10 أيام للتحقق من صحة التوقيعات".

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وأضاف: "المجلس مندهش من عدد التوقيعات، لكننا نحترم ديمقراطية وأنظمة النادي، إنها عملية أقصى قدر من الشفافية، لكننا سنواصل العمل لأن هذا لا يتوقف، لا يزال لدينا بعض أيام وسنمضي قدما".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي لا أحد يريد الاستقالة، النادي لا يتوقف ولدينا الكثير من العمل للقيام به، نريد مواصلة العمل وسننتظر العملية".

أزمة رحيل ميسي

وعن أزمة رحيل قائد الفريق، قال بارتوميو: بصفتي رئيس برشلونة لن أدخل في أي صراع مع ميسي، هو قائدنا، رأيناه خلال الأيام الماضية، هو يتحدث فقط في الملعب كما رأينا، لقد انتهت أزمته وأدلى كل واحد بما كان يتعين عليه الإدلاء به، لا يمكنني السماح، لا أنا ولا أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني، برحيل أفضل لاعب في العالم، الفريق يحتاجه، علينا مساندة الفريق واللاعبين، علينا أن نسعد ببقاء ميسي معنا، ميسي يتحلى بالأمل مع كومان، الأهم هو أنه سيلعب في برشلونة، الذي هو بمثابة منزله، نرغب أن يعتزل ميسي في النادي، كما أننا نريد إقامة مشروع معه".

اتهامات ميسي لرئيس برشلونة

وبشان اتهامات ميسي له، قال بارتوميو: "لن أدخل في أي صراع مع قائدنا، علينا أن نتحدث عن تلك الأمور في منزلنا وبسرية، علينا الآن أن نهنئ أنفسنا باستمرار ميسي معنا، فهذا هو الأكثر أهمية".

إقالة المدرب كيكي سيتين

وحول المدرب سيتين، أكد بارتوميو أن "الأمر بسيط للغاية، أخبرناه عندما حانت لحظة إقالته، وتفاوضنا معه بالرحيل بشكلٍ ودي عن النادي وتوصلنا بالفعل إلى اتفاق، لا أرى أي مشكلة في هذا، لا أريد الحديث عن سيتين، أشكره على مساعدته لنا، ولكنه قام بعمله وانتهى الأمر، لا نتحدث عن الأمور السيئة التي وقعت في الماضي، وإنما نتحدث عن المستقبل وما هو قادم".

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مصير لويس سواريز وريكي بويج

وتحدث بارتوميو عن سواريز قائلا إنه "لا يزال لاعبا في برشلونة، ولا يمكنني قول المزيد عن هذا الأمر، هو أحد أهم لاعبي هذا النادي، ولا يزال لديه عقد سار، المحادثات سرية.

وبشأن كومان، أكد بارتوميو أنه "سيظل هنا لعام أو عامين أو أكثر، أتمنى له المزيد من النجاح، لقد أتى إلى برشلونة وكنا نرغب في هذا الأمر منذ فترة طويلة، فلدى كومان صيت وسمعة طيبة، هو رمز من رموز برشلونة، لقد تحدث عن اللاعبين اليوم قبل المباراة الودية الحالية، لم يتحدث أحد عما إذا كان سيعتمد على ريكي بويج أو لا، وإنما تحدث عما إذا كان سيلعب الكثير أم القليل، ليس الأمر كما نُشر في وسائل الإعلام، لدينا الكثير من العناصر في الفريق، ومن المهم أن يكون الفريق تنافسيا، سيشرح كومان الأمر اليوم، لا يتعلق الأمر بإذا ما كان سيعول عليه أم لا، وإنما يتعلق بعدد الدقائق الذي سيحصل عليها اللاعب، يتعين على كومان اختيار اللاعبين المناسبين، والإدارة تثق تماما في كومان وبلانيس، وستقبل قراراته".

وفي معرض إجابته عن سؤال فيما إذا كان لدى برشلونة الأموال الكافية للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز و/أو الهولندي ممفيس ديباي؟، قال بارتوميو: "لن أتحدث عن أسماء بعينها، ولكن برشلونة، كالكثير من أندية أوروبا، حقق أرباحا قليلة، لا يمكننا بيع تذاكر مباريات، ومتحفنا مغلق، نعاني من غياب بعض الموارد المهمة، وعلينا التأقلم مع الوضع، يجب علينا تخفيض سقف الرواتب والبنية الهيكلية للنادي للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف، حتى اللحظة الحالية ليس هناك متسع لضم لاعبين جدد إذا لم نتخلى عن لاعبين من الموجودين.. المال ليس مشكلة مع ليون، برشلونة لديه موارد كافية لحسم الصفقة، ولكن لكي ينضم لاعبون جدد يجب أولا رحيل آخرين، هناك لاعبون سيرحلون وآخرون سيأتون".

المصدر: كالات