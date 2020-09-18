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شاهد.. لاعبو برشلونة يتصورون مع كأس قبل يوم من المنافسة عليها

الرياضة

شاهد.. لاعبو برشلونة يتصورون مع كأس قبل يوم من المنافسة عليها
twitter/FCBarcelona
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة ضيفه نادي إلتشي غدا السبت، على ملعب "كامب نو"، وذلك على لقب بطل النسخة 55 من كأس "خوان غامبر" الودية بكرة القدم.

وقام لاعبو برشلونة بالتصوير مع كأس "خوان غامبر" خلال تدريبات الفريق، اليوم الجمعة، تحت قيادة مدربهم الجديد الهولندي رونالد كومان.

وكأس خوان غامبر هي بطولة سنوية تقام في الموسم الافتتاحي لبرشلونة وتلعب من مباراة واحدة ومن خلالها يتم تقديم صفقات جديدة للجماهير.
المصدر: "twitter/FCBarcelona" 

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