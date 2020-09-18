رسميا.. ليفربول يعلن إبرام ثاني صفقاته

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الإسباني تياغو ألكانتارا، قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وأكد ليفربول في بيان رسمي له، أن تياغو بات ثاني لاعب ينضم لصفوف "الريدز" خلال الميركاتو الجاري، بعد اليوناني كوستاس تسيميكاس القادم من فريق أوليمبياكوس.

وسيرتدي تياغو الفائز بلقب بطل دوري أبطال أوروبا 2020 مع بايرن ميونخ، القميص رقم (6)، الذي اعتاد على ارتدائه في الفريق البافاري.

حسنًا، إليكم الخبر المنتظر.. تياجو ألكانتارا أصبح لاعبًا في صفوف ليفربول 🔴✅



أهلاً بك @Thiago6 ضمن كتيبة الريدز 😍pic.twitter.com/SFXGNutyoW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2020

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وعلق تياغو على انضمامه لليفربول، قائلا: "عندما تمر السنوات، تحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وعندما تفوز، تريد أن تربح المزيد".

وأضاف: "أعتقد أن هذا النادي يصف ما أنا عليه أيضا، أريد تحقيق كل الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وتابع: "ليفربول لديه نفس النوع من هذا الشعور الذي أحتاجه، لأننا نحب أن تكون لنا علاقة وثيقة جدا بالنادي، وأعتقد أنني سأشعر بهذا. يجب أن أتأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن".

وختم تاغو حديثه، قائلا: "المشجعون ليسوا أكثر حماسا مني، بالتأكيد لا! لا يتعلق الأمر بقول الكلمات، إنه يتعلق بالأفعال، سأبذل كل ما في وسعي في الملعب لزملائي في الفريق وللنادي وكذلك للجماهير".

المصدر: وكالات