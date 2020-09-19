ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

أكد تقرير صحفي إنجليزي، يوم الجمعة، أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصدد الإعلان عن إبرام صفقة جديدة في الميركاتو الجاري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول بات على بعد خطوات قليلة من ضم اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا، جناح وولفرهامبتون، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت، أن الصفقة يمكن أن تعلن رسميا صباح يوم السبت، بعد غداة الإعلان عن التعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تشهد انتقال مدافع ليفربول كي جانا هوفر إلى وولفرهامبتون مقابل 10 ملايين إسترليني، إضافة إلى مكافآت.

المصدر: وكالات