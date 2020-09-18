مقارنة مثيرة بين رونالدو وصلاح.. والنتيجة مفاجئة

عقد موقع "givemesport.com" البريطاني، مقارنة مثيرة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، والمصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول.

ونشر الموقع إحصاءات وأرقام النجم المصري التهديفية في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه لنادي ليفربول في العام 2017، وقارنها بالأرقام التي حققها رونالدو خلال أفضل مواسمه في "البريمير ليغ"، عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد، بين العامين 2003 و2009، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس.

والمفاجأة أن إحصاءات صلاح في مواسمه الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي، تفوق الأرقام التي حققها رونالدو في أفصل ثلاثة مواسم له في "البريمير ليغ".

وجاءت نتيجة المقارنة كالتالي:

أرقام صلاح مع ليفربول

- في موسم 2017 /2018، سجل 32 هدفا وصنع عشرة أهداف أخرى.

- في موسم 2018/ 2019، أحرز الفرعون المصري 22 هدفا وصنع ثمانية.

- في موسم 2019/ 2020، ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990، بتسجيلة 19 هدفا وصناعة عشرة أهداف أخرى.

- الحصيلة النهائية لصلاح في ثلاثة مواسم: 73 هدفا و28 تمريرة حاسمة.

أرقام رونالدو في أفضل مواسمه مع مانشستر يونايتد

- في موسم 2006/ 2007، سجل 17 هدفا وصنع ثمانية أهداف.

- في موسم 2007/ 2008، سجل 31 هدفا وصنع ستة.

- في موسم 2008/ 2009، أحرز 18 هدفا وصنع ستة أهداف.

الحصيلة النهائية لرونالدو: 66 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

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ويجب الإشارة إلى أن الحس التهديفي لرونالدو بدأ في التطور مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتحول المهاجم البرتغالي إلى "ماكينة" أهداف مع ريال مدريد، ثم مع يوفنتوس.

المصدر: givemesport.com