تشكيلة ليفربول المتوقعة مع قدوم ألكانتارا.. تغييرات جذرية في الأسماء والخطة

أكد رئيس بايرن ميونيخ، هاينز رومينيغه، أمس الخميس، رحيل الإسباني ألكانتارا عن النادي البافاري، وقال لصحيفة "بيلد" المحلية: "يمكنني التأكيد أن بايرن توصل لاتفاق نهائي مع ليفربول".

وعلى الرغم من أن نادي ليفربول لم يؤكد بعد تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني ألكانتارا البالغ عمره 29 عاما، فقد سربت صحيفة "standard" البريطانية، التشكيلة المتوقعة للفريق الأحمر في الموسم المقبل والتي ضمت ألكانتارا.

وتوقعت الصحيفة أن يضطر المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، لتغيير نهجه بعد انضمام ألكانتار، حيث سيتحول من خطة 4-3-3 المعتادة، إلى 4-2-3-1.

وبحسب الصحيفة، فستكون تشكيلة ليفربول على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جوزيف غوميز - فيرغيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: تياغو ألكانتارا - جوردان هندرسون - تاكومي مينامينو - محمد صلاح - ساديو ماني.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو.

standard.co.uk/

والمثير أن التشكيلة المتوقعة لليفربول، شهدت غياب ثلاثة أسماء كان لها دور كبير في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، وبلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، وهم الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، والبرازيلي فابينيو، والكاميروني جويل ماتيب.

المصدر: standard.co.uk