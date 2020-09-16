باريس سان جيرمان يحقق باكورة انتصاراته بهدف قاتل (فيديو)

افتتح فريق باريس سان جيرمان سجل انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه ميتز (1-0) مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويدين الفريق الباريسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الألماني جوليان دراكسلر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في ملعب "حديقة الأمراء".

إقرأ المزيد

وحقق باريس سان جيرمان أول انتصاره له بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط فقط.

المصدر: RT