 
مباشر

باريس سان جيرمان يحقق باكورة انتصاراته بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يحقق باكورة انتصاراته بهدف قاتل (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or39

افتتح فريق باريس سان جيرمان سجل انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه ميتز (1-0) مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويدين الفريق الباريسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الألماني جوليان دراكسلر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في ملعب "حديقة الأمراء".

إقرأ المزيد
عقوبات بالجملة.. إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا
عقوبات بالجملة.. إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا

وحقق باريس سان جيرمان أول انتصاره له بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط فقط.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا