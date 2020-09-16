عقوبات بالجملة.. إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية المحترفة، عن عقوبات بعد أحداث لقاء "الكلاسيكو" بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا يوم الأحد الماضي على ملعب "حديقة الأمراء".

وتعرض البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان، وزميله الأرجنتيني لياندرو باريديس لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع مباراة إضافية مع إيقاف التنفيذ.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة "الكلاسيكو" مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، وطرد خمسة لاعبين من الطرفين، من ضمنهم نيمار بعد اعتدائه بالضرب على الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا.

وزعم اللاعب البرازيلي، أن غونزاليس وجه له عبارات عنصرية ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وذلك وفقا لما نقلته قناة "تيليفوت" الفرنسية.

إلا أن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لفريق مارسيليا، نفى كل مزاعم لاعب باريس سان جيرمان.

وأعلنت رابطة المحترفين عن فتح التحقيق في مزاعم نيمار بأن ألفارو غونزاليس وجه له إساءات عنصرية.

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كما تقرر أيضا مثول الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان أمام لجنة الانضباط للتحقيق معه الأسبوع المقبل في واقعة اتهامه بالبصق على ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا.

بينما فرضت لجنة الانضباط العقوبة الأكبير على ليفين كورزاوا مدافع الفريق الباريسي بإيقافه 6 مباريات لتعديه بالركل على جوردان أمافي ظهير أيسر فريق مارسيليا، الذي تم إيقافه أيضا لـ 3 مباريات.

ونال الأرجنتيني داريو بينيديتو مهاجم مارسيليا عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

المصدر: وكالات