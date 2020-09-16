كارتيرون يكشف سبب رحيله عن الزمالك

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة القدم في حديث لمقربين منه قبل مغادرة الأراضى المصريه، عن سبب فسخ عقده.

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وأكد كارتيرون لمقربين منه، أنه شعر بأنه لن يقدم نتائج جيدة والأداء المطلوب خلال الفتره القادمة، في حال استمراره مع الزمالك مما جعله يفضل الرحيل.

وشدد الفرنسي على أن كل ما يتردد عن رحيله بسبب الحصول على مقابل مادي أعلى غير صحيح مطلقا، مؤكدا رغبته في خوض تحد جديد وتجربه جديده.

وأوضح كارتيرون بأن الأمور المالية ليست في أولوياته من الأساس، إلا أنه شعر أن فرص نجاحه لن تكون كبيرة حال استمراره.

وأضاف المدرب أنه احترم الزمالك وجماهيره وإدارة النادي، وهذا القرار الافضل للجميع .

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وفسخ باتريس كارتيرون عقده مع نادي الزمالك أمس الثلاثاء، وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 250 ألف دولار.

ونشر المدرب الفرنسي، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح".

المصدر: وكالات