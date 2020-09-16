آل الشيخ يرد على التلميحات حول ضلوعه في رحيل مدرب الزمالك

رد السعودي تركي آل الشيخ ومالك نادي ألميريا الإسباني على التلميحات التي ترددت مؤخرا بشأن وجود علاقة له برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن منصبه.

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الاربعاء: "هوا اي حاجه تتحط عليا … هو الإسماعيلي وحرس الحدود عندهم أي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله".

هوا اي حاجه تتحط عليا ... هوالاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله Опубликовано ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ Среда, 16 сентября 2020 г.

وأثار بارتيس كارتيرون، جدلا واسعا بفسخ عقده بشكل مفاجئ مع الزمالك، أمس الثلاثاء، ودفع الشرط الجزائي.

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ونشر المدرب الفرنسي، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح".

ويستعد الزمالك لمباراته أمام أسوان، مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما يرتبط الزمالك بمنافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء البيضاوي المغربي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 أكتوبر المقبل في المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

المصدر: وكالات