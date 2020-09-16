فريق عربي يتعاقد مع مدرب الزمالك.. فما رد مرتضى منصور؟

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن توليه مهمة تدريب نادي التعاون السعودي لمدة موسمين.

وقدم كارتيرون، أمس الثلاثاء، استقالته من تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، بعدما نشب خلاف بين المدرب وإدارة الفريق الأبيض حول بعض الأمور.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن اتمام نادي التعاون السعودي اتفاقه مع المدرب الفرنسي لمدة عامين، مقابل راتب شهري قدره 250 ألف دولار.

ونشر المدرب الفرنسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح".

Une nouvelle tâche Je souhaite du succès 🙏 Опубликовано Patrice Carteron Среда, 16 сентября 2020 г.

وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرا، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلاً الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

واعتبر مرتضى منصور، الاستقالة المفاجئة للمدرب الفرنسي، بأنها "مؤامرة" ضد النادي، خاصة وأن هذه الاستقالة تأتي قبل خوض مباراة هامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصف منصور، النادي العربي ـ لم يسمه، الذي أثر على باتريس كارتيرون كي يرحل عن الزمالك في هذا التوقيت، بأنه يمارس أعمال "قرصنة"، ويسيء للعلاقات.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "أن يرحل المدرب في هذا التوقيت وبهذه الطريقة فهناك شبهة مؤامرة فى ذلك".

وتوعد منصور النادي الذى سيعلن التعاقد مع كارتيرون مستقبلا، قائلا: "النادي الذي سيعلن التعاقد مع كارتيرون عليه تحمل رد فعل مرتضى منصور".

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات