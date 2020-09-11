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زفوناريفا وسيغموند تتوجان بلقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة (فيديو وصور)

الرياضة

زفوناريفا وسيغموند تتوجان بلقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة (فيديو وصور)
Reuters
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أحرزت الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية لاورا سيغموند لقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى اليوم الجمعة.

وحسمت زفوناريفا وسيغموند المباراة النهائية لمصلحتهما بفوزهما على الثنائي المكون من الصينية ييفان جو والأمريكية نيكول ميليتشار بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وهذا اللقب، هو أول لقب كبير للثنائي سيغموند (32 عاما) وزفوناريفا (36 عاما) في أول مشاركة لهما معا في بطولات الغراند سلام.

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وسبق لزفوناريفا الفوز بلقبين كبيرين سابقا مع لاعبتين مختلفتين، الأول عام 2006 في فلاشينغ ميدوز مع الفرنسية ناتالي ديشي، والثانية في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 مع مواطنتها سفيتلانا كوزنيتسوفا.

المصدر: أ ف ب

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