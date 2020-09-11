زفوناريفا وسيغموند تتوجان بلقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة (فيديو وصور)
أحرزت الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية لاورا سيغموند لقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى اليوم الجمعة.
Two tense sets 😮— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
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وحسمت زفوناريفا وسيغموند المباراة النهائية لمصلحتهما بفوزهما على الثنائي المكون من الصينية ييفان جو والأمريكية نيكول ميليتشار بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.
CHAMPIONS.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
🇩🇪 @laurasiegemund & 🇷🇺 @verazvonareva beat No. 3 seeds Melichar & Xu, 6-4, 6-4! #USOpenpic.twitter.com/gllwQohZ9g
That championship moment 🥰— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
A first Grand Slam title for @laurasiegemund & the 2nd #USOpen title for @verazvonareva. pic.twitter.com/XsvgduGI1E
وهذا اللقب، هو أول لقب كبير للثنائي سيغموند (32 عاما) وزفوناريفا (36 عاما) في أول مشاركة لهما معا في بطولات الغراند سلام.
In 2006, Vera Zvonareva won her first #USOpen doubles title with Nathalie Dechy.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
In 2020, Vera Zvonareva, as a mother, wins her second with Laura Siegemund. pic.twitter.com/1QOWvVcJPU
وسبق لزفوناريفا الفوز بلقبين كبيرين سابقا مع لاعبتين مختلفتين، الأول عام 2006 في فلاشينغ ميدوز مع الفرنسية ناتالي ديشي، والثانية في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 مع مواطنتها سفيتلانا كوزنيتسوفا.
المصدر: أ ف ب