زفوناريفا وسيغموند تتوجان بلقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة (فيديو وصور)

أحرزت الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية لاورا سيغموند لقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى اليوم الجمعة.

Two tense sets 😮



Relive the championship match in photos 👉 https://t.co/rsyF6yZUuspic.twitter.com/tUPldNVgtd — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

وحسمت زفوناريفا وسيغموند المباراة النهائية لمصلحتهما بفوزهما على الثنائي المكون من الصينية ييفان جو والأمريكية نيكول ميليتشار بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

That championship moment 🥰



A first Grand Slam title for @laurasiegemund & the 2nd #USOpen title for @verazvonareva. pic.twitter.com/XsvgduGI1E — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

وهذا اللقب، هو أول لقب كبير للثنائي سيغموند (32 عاما) وزفوناريفا (36 عاما) في أول مشاركة لهما معا في بطولات الغراند سلام.

In 2006, Vera Zvonareva won her first #USOpen doubles title with Nathalie Dechy.



In 2020, Vera Zvonareva, as a mother, wins her second with Laura Siegemund. pic.twitter.com/1QOWvVcJPU — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

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وسبق لزفوناريفا الفوز بلقبين كبيرين سابقا مع لاعبتين مختلفتين، الأول عام 2006 في فلاشينغ ميدوز مع الفرنسية ناتالي ديشي، والثانية في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 مع مواطنتها سفيتلانا كوزنيتسوفا.

المصدر: أ ف ب