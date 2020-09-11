أزارينكا تقصي وليامز وتواجه أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة
تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على صاحبة الأرض سيرينا وليامز اليوم الجمعة.
وخسرت أزارينكا في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع 6-3 و6-3، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.
✅ 11 wins in a row— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
✅ First win over Serena at the #USOpen
✅ First Grand Slam final since 2013
She's back. pic.twitter.com/bYStP2VVOZ
وحرمت أزارينكا البالغة 31 عاما منافستها الأمريكية المخضرمة البالغة 38 عاما من مواصلة مشوارها نحو لقب سابع في البطولة، ومعادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.
One spot in the final left to claim.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
For a preview ➡️ https://t.co/LFNF6xSDx3pic.twitter.com/QaTdvEms7O
Former champion vs former finalist. Two players on a mission.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
Saturday's final is gonna be fun. #USOpenpic.twitter.com/kUzEkSR3zZ
وستواجه أزارينكا في المباراة النهائية للبطولة، اليابانية نعومي أوساكا التي حجزت بدورها بطاقة العبور إلى النهائي بفوزها على الأمريكية جينفر برادي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و6-3.
🔙 into the final.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
Naomi Osaka would not be stopped in her third set vs. Jen Brady. #USOpenpic.twitter.com/m2Rj4pSk5x
Game. Set. Naomi Osaka.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
She's into the #USOpen final once again after defeating Brady in a three-set battle.@naomiosaka I #USOpenpic.twitter.com/8OXzOJnC8O
المصدر: RT