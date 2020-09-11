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أزارينكا تقصي وليامز وتواجه أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة

الرياضة

أزارينكا تقصي وليامز وتواجه أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة
AFP MATTHEW STOCKMAN
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تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على صاحبة الأرض سيرينا وليامز اليوم الجمعة.

وخسرت أزارينكا في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع 6-3 و6-3، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.

وحرمت أزارينكا البالغة 31 عاما منافستها الأمريكية المخضرمة البالغة 38 عاما من مواصلة مشوارها نحو لقب سابع في البطولة، ومعادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وستواجه أزارينكا في المباراة النهائية للبطولة، اليابانية نعومي أوساكا التي حجزت بدورها بطاقة العبور إلى النهائي بفوزها على الأمريكية جينفر برادي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و6-3.

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المصدر: RT

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