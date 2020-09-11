أزارينكا تقصي وليامز وتواجه أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على صاحبة الأرض سيرينا وليامز اليوم الجمعة.

وخسرت أزارينكا في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع 6-3 و6-3، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.

✅ 11 wins in a row

✅ First win over Serena at the #USOpen

✅ First Grand Slam final since 2013



She's back. pic.twitter.com/bYStP2VVOZ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

وحرمت أزارينكا البالغة 31 عاما منافستها الأمريكية المخضرمة البالغة 38 عاما من مواصلة مشوارها نحو لقب سابع في البطولة، ومعادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

One spot in the final left to claim.



For a preview ➡️ https://t.co/LFNF6xSDx3pic.twitter.com/QaTdvEms7O — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Former champion vs former finalist. Two players on a mission.



Saturday's final is gonna be fun. #USOpenpic.twitter.com/kUzEkSR3zZ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

وستواجه أزارينكا في المباراة النهائية للبطولة، اليابانية نعومي أوساكا التي حجزت بدورها بطاقة العبور إلى النهائي بفوزها على الأمريكية جينفر برادي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و6-3.

🔙 into the final.



Naomi Osaka would not be stopped in her third set vs. Jen Brady. #USOpenpic.twitter.com/m2Rj4pSk5x — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Game. Set. Naomi Osaka.



She's into the #USOpen final once again after defeating Brady in a three-set battle.@naomiosaka I #USOpenpic.twitter.com/8OXzOJnC8O — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

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المصدر: RT