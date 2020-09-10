تيم يضرب موعدا مع مدفيديف في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة

تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم الخميس على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد.

واستطاع النجم النمساوي البالغ 27 عاما من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-1 و6-2 و6-4، خلال ساعتين و4 دقائق.

وسيواجه تيم في الدور نصف النهائي للبطولة، الروسي دانييل مدفيديف الفائز في وقت سابق على مواطنه أندريه روبليوف بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3 و7-6، خلال ساعتين و27 دقيقة.

Super solid from start to finish 💪



🇷🇺 @DaniilMedwed is back in the #USOpen semi-finals pic.twitter.com/gNPtKKkuwE — ATP Tour (@atptour) September 9, 2020

Daniil Medvedev. Dominic Thiem. A spot in the final.



Who's your pick? pic.twitter.com/bgK99ZtTDF — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020

وفي المباراة الثانية في المربع الذهبي سيلتقي الألماني ألكسندر زفيريف مع الإسباني بابلو كارينو بوستا.

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يذكر أن مدفيديف البالغ 24 عاما وصل الموسم الماضي إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الإسباني رافائيل نادال الذي توج باللقب.

المصدر: RT