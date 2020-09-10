تيم يضرب موعدا مع مدفيديف في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة
تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم الخميس على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد.
واستطاع النجم النمساوي البالغ 27 عاما من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-1 و6-2 و6-4، خلال ساعتين و4 دقائق.
First #USOpen semi-final for @ThiemDomi 🙌— ATP Tour (@atptour) September 10, 2020
Medvedev awaits in a blockbuster clash! pic.twitter.com/IKQzf18xRL
وسيواجه تيم في الدور نصف النهائي للبطولة، الروسي دانييل مدفيديف الفائز في وقت سابق على مواطنه أندريه روبليوف بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3 و7-6، خلال ساعتين و27 دقيقة.
Super solid from start to finish 💪— ATP Tour (@atptour) September 9, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed is back in the #USOpen semi-finals pic.twitter.com/gNPtKKkuwE
Daniil Medvedev. Dominic Thiem. A spot in the final.— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020
Who's your pick? pic.twitter.com/bgK99ZtTDF
وفي المباراة الثانية في المربع الذهبي سيلتقي الألماني ألكسندر زفيريف مع الإسباني بابلو كارينو بوستا.
Semifinals: set pic.twitter.com/j6ev8DeupP— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020
يذكر أن مدفيديف البالغ 24 عاما وصل الموسم الماضي إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الإسباني رافائيل نادال الذي توج باللقب.
المصدر: RT