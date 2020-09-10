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تيم يضرب موعدا مع مدفيديف في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

تيم يضرب موعدا مع مدفيديف في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة
Reuters
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تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم الخميس على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد.

واستطاع النجم النمساوي البالغ 27 عاما من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-1 و6-2 و6-4، خلال ساعتين و4 دقائق.

وسيواجه تيم في الدور نصف النهائي للبطولة، الروسي دانييل مدفيديف الفائز في وقت سابق على مواطنه أندريه روبليوف بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3 و7-6، خلال ساعتين و27 دقيقة.

وفي المباراة الثانية في المربع الذهبي سيلتقي الألماني ألكسندر زفيريف مع الإسباني بابلو كارينو بوستا.

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يذكر أن مدفيديف البالغ 24 عاما وصل الموسم الماضي إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الإسباني رافائيل نادال الذي توج باللقب.

المصدر: RT

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