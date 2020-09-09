مدفيديف يحسم الموقعة الروسية أمام روبليوف ويتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم الأربعاء على مواطنه أندريه روبليوف بثلاث مجموعات نظيفة.
Super solid from start to finish 💪— ATP Tour (@atptour) September 9, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed is back in the #USOpen semi-finals pic.twitter.com/gNPtKKkuwE
وحسم مدفيديف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3 و7-6، خلال ساعتين و27 دقيقة.
Another day, another dominant performance.— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020
Daniil Medvedev is through to the #USOpen semifinals once again. pic.twitter.com/8a1jWqI2cP
وسيقابل مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، الفائز من مواجهة النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي أليكس دي مينور.
يذكر أن مدفيديف خسر المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة الموسم الماضي أمام الإسباني رافائيل نادال.
المصدر: RT