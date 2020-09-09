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مدفيديف يحسم الموقعة الروسية أمام روبليوف ويتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة

الرياضة

مدفيديف يحسم الموقعة الروسية أمام روبليوف ويتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة
Reuters
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم الأربعاء على مواطنه أندريه روبليوف بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم مدفيديف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3 و7-6، خلال ساعتين و27 دقيقة.

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وسيقابل مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، الفائز من مواجهة النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي أليكس دي مينور.

يذكر أن مدفيديف خسر المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة الموسم الماضي أمام الإسباني رافائيل نادال.

المصدر: RT

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