خروج دجوكوفيتش من أمريكا المفتوحة ينهي هيمنة "الثلاثة الكبار" على الألقاب

أنهى الخروج المثير لنوفاك دجوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة، هيمنة "الثلاثة الكبار" على منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى للتنس، لتنتظر البطولة في "فلاشينغ ميدوز" بطلا جديدا.

وبعد انسحاب السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، كان النجم الصربي دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، المرشح الأوفر حظا لتحقيق لقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، لكن استبعاده بسبب ضربه الكرة بقوة لتصيب أحدى مراقبات الخط، دون قصد كما يقول، جعل كل الاحتمالات مفتوحة في البطولة.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



pic.twitter.com/t1zX6lEFxK — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020

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ومنذ تتويج السويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب أمريكا المفتوحة عام 2016 هيمن الثلاثي (فيدرر ونادال ودجوكوفيتش) على آخر 13 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

ومن أجل تذكر آخر مرة غاب فيها دجوكوفيتش وفيدرر ونادال عن دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى لا بد من التعمق في سجلات التاريخ حتى الوصول لبطولة فرنسا المفتوحة 2004 عندما خرج فيدرر من الدور الثالث على يد البرازيلي جوستافو كويرتن.

المصدر: رويترز