على حصان أبيض.. تقديم استثائي ترحيبا بعودة الملك كواريزما (فيديو)

أعلن نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي عن ضم ريكاردو كواريزما "ملك الكرة البرتغالية" عقب تجربة بالدوري التركي بطريقة احترافية وكأنه ملك متوج في مشهد رائع.

وقدم النادي لاعبه الجديد في هيئة ملك، يجلس في القلعة، يتلقى مكالمة (عرضا من وكيل) ويرتدي قميصا يحمل الرقم 10، بعد ذلك، يعرض الخادم على لاعب الجناح ركوب سيارة من نوع "موستنغ"، لكنه يرفض ويغادر القلعة على حصان أبيض.

Long Live the KING 👑

A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎

@07RQuaresmapic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

وانضم كواريزما للفريق الملقب بـ"الملائكة" في الدوري البرتغالي، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيكون غيماريش ثالث ناد يلعب له كواريزما في البرتغال بعد أن تخرج من أكاديمية سبورتينغ لشبونة ثم لعب في أحد فتراته مسيرته لصالح بورتو.

وإذا ذهبت إلى محرك البحث غوغل لتبحث عن مخترع الـ"التسديدة بوجه القدم الخارجي trivela"، فستجده كواريزما، وقد تكون هذه أول براءة اختراع في كرة القدم، تذهب للاعب لم يكن هو الأول في تنفيذ اختراعه.

استحق كواريزما أن ينال براءة الاختراع تلك، لأنه أضاف لتلك المهارة بشكل ملحوظ، ولم يقدمها في لقطات نادرة من مسيرته، كغيره من اللاعبين، بل يمكننا القول إن مسيرته عرفت كلها عبر وجه قدمه الخارجي، وصار تلقائيا، إن رأيت اسم كواريزما، ستتذكر تلك التسديدة.

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ولعب كواريزما البالغ 36 عاما في الدوري التركي منذ عام 2015، حيث قضى أربعة مواسم مع بشكتاش، قبل أن ينتقل إلى قاسم باشا صيف 2019.

وتنقل كواريزما في مسيرته بين عدة أندية أوروبية، إذ لعب في صفوف برشلونة في بداياته، كما لعب مع إنتر ميلان تحت قيادة جوزيه مورينيو، ونال شهرته بفضل الأهداف المقوسة التي يسجلها.

المصدر: RT