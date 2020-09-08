رونالدو يوجه رسالة قبل مباراة السويد (صور)

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه السويدي، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.

ونشر رونالدو صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أمس الاثنين، خلال تدريباته مع منتخب بلاده، حامل لقب النسخة الأولى لهذه المسابقة القارية الجديدة، وبطولة كأس الأمم الأوروبية، معلقا عليها بالقول: "جاهز ليوم الغد".

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وأصيب رونالدو، هداف يوفنتوس، بالتهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن التدريبات، ثم عدم مشاركته أمام ضيفه الكرواتي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "الدراغاو"، بمدينة بورتو البرتغالية.

وينتظر عشاق الدون رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب "برازيليي أوروبا" برصيد 99 هدفا، ينتظرون وصوله اليوم إلى هدفه الرقم اليوبيلي 100، في مباراته أمام السويد، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

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وتتصدر البرتغال قائمة المجموعة الأولى للمستوى الأول (A3) لدوري الأمم الأوروبية، متقدمة بفارق الأهداف على منتخب فرنسا، الذي تغلب بدوره على مضيفه السويدي بهدف وحيد.

المصدر: وكالات