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بالفيديو.. فضيحة جنسية بمعسكر منتخب "الأسود الثلاثة"

الرياضة

بالفيديو.. فضيحة جنسية بمعسكر منتخب
Reuters CARL RECINE
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يواجه كل من فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، تهديدا بالطرد من المنتخب الإنجليزي، بعد فضيحة مدوية لحقت بهما لجلبهما فتيات إلى معسكر منتخب بلادهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فودين وجرينوود قد يتعرضان لإجراءات تأديبية من غاريث ساوثجيت، مدرب منتخب "الأسود الثلاثة"، بعد انتشار لقطات للاعبين يزعم أنها نشرت بواسطة الفتيات اللواتي جلبهن اللاعبان إلى فندق الفريق في أيسلندا.

وحدث ذلك عقب الفوز على أيسلندا فى مباراة الجولة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

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 وظهر اللاعبان في الفيديو يرتديان ملابس المنتخب الإنجليزي التدريبية الجديدة، ما ينفى احتمال تصوير الفيديو فى وقت سابق، كما أنهما غير ملتزمين بقواعد الحجر الصحي، ومخالفين القواعد السلوكية للاتحاد الإنجليزي للاعبين أثناء أداء الواجب الدولي.

وقالت إحدى الفتيات في فيديو عبر "سناب شات" معلقة على الحادث: "لم تكن لدينا أي فكرة عن قواعد الحجر الصحي هذه، ولم يخبرونا أبدا أننا لا نستطيع التقاط الصور".

وادعت فتاة أخرى أنها أبلغت اللاعبين بأنها ستداول الصور عبر "سناب شات"، ولكنهما لم يعترضا، كما زعمت أنها كانت على علاقة بأحدهما لبضعة أيام قائلة "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني كنت أتحدث مع أحدهما لبضعة أيام، ولن أقول أين".

وغاب الثنائي عن تدريبات إنجلترا الاثنين ولم يتضح بعد ما إذا كانا سيواجهان أي عقوبة من قبل اتحاد الكرة، رغم أن التوقعات باستبعادهما من المعسكر وعدم تواجدهما في تشكيل مواجهة الدنمارك المقرر لها غدا الثلاثاء.

المصدر: dailymail

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